Suvine kodupidu: kuidas korraldada meeldejääv õhtu sõpradele

Digilahendused

Viimasel ajal on populaarsust kogunud virtuaalsed mängulahendused, mida saab peole lihtsalt kaasata. Näiteks Plinko on ideaalne selleks, et vahepeal mängida midagi kiiret ja visuaalselt pilkupüüdvat. Selle lihtsa mehaanika taga on ootamatus ja õnn – just need, mis pidu elavdavad. Plinko stiilis digimänge saab ekraanilt näidata ning iga külaline saab korra-paar oma õnne proovida.