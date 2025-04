24.04.2025 saates «Õhtu!».



Getter Jaani teeb lõpuks uut muusikat - inspireerume uuest loost ja teeme talle ühe väljakutse!



Mis nutri-skoor ja mida see tähendab. Vastused annab Fuudish toidupatrull​ Marge Tava.



Täna on rahvusvaheline karjumise päev! Eesti suurim möirgaja, Metsatöllu solist Markus Teeäär õpetab, kuidas karjuda nii, et hääl alles jääks.