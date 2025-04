21.04.2025 saates «Õhtu!» tuleb külla kümne aasta jooksul 6 korda vangis istunud mees, kes ütleb, et on tänu uuele programmile muutunud inimene.



Ilma rahata reisimine on noorte seas trendiks muutunud. Kaks eesti noormeest hääletasid Taanist Eestisse ja sattusid mitmesse ohtlikku olukorda. ​



Daniel Levi Viinalass leiab, et elu on liiga keeruliseks aetud. Muusik õpetab saatejuhtidele lihtsa nipi, kuidas elu taas lihtsamaks muuta. ​