07.04.2025 saates Õhtu! on külas inimene, kes on päästnud mitmeid noori naisi inimkaubandusohvri tehingutest. Kuidas maitseb Porter Espresso Martini ja Limoncello Blanc - õllepäeva puhul proovime veidraid õllekokteile! Ragne Pekarev siseneb komöödia mono-etenduste maailma. Uurime, millistesse koomilistesse situatsioonidesse pikajalgne näitleja sattunud on.