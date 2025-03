Soovid kasvatada enda ettevõtet? Loe, mida selle juures meeles pidada

Müük ja turundus on oluline käibe kasvatamiseks

Selleks, et kuludega hakkama saada, on oluline, et tulud oleksid piisavalt suured. Ettevõtte kasvatamisel on vaja panna paika strateegiline plaan, mida see endast kujutab: milliste toodete või teenuste arvelt peaks kasv tulema ja määrama ära ka turu ja kliendisegmendi, kes on peamiseks tarbijaks. Selleks, et ka raamatupidamine oleks rahul aastalõpu tulemustega, on vaja targalt investeerida tegevustesse, mis kasvu aitavad saavutada. Sõltuvalt tootest on siin olulisel kohal nii müük kui ka turundus.