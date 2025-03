Laenude refinantseerimine: kuidas säästa sadu eurosid iga kuu?

Kas maksad oma laenude eest liiga palju?

Paljud eestlased maksavad igakuiselt mitmeid erinevaid laene – kodulaen, autoliising, väikelaenud ja krediitkaardivõlad võivad kiirelt kuhjuda. Kui iga kuu suur summa lihtsalt kaob laenumakseteks, tasub mõelda laenude refinantseerimise peale. Õigesti valitud refinantseerimislaen võib aidata sul säästa sadu eurosid kuus ja tuhandeid eurosid kogu laenuperioodi jooksul.

Aga kuidas see täpselt töötab ja kas see on sulle kasulik? Vaatame lähemalt.

Kas oled üle oma võimete laenanud?

Kui su igakuised laenumaksed on üle 30% su sissetulekust, võib see hakata mõjutama sinu elukvaliteeti. Liiga kõrged laenukulud võivad kaasa tuua:

- Pideva stressi ja finantsprobleemid

- Madalama krediidiskoori ja raskused uute laenude saamisel

- Liigsed intressikulud, mis teevad sind vaesemaks

Kui tunned, et igakuised kohustused muutuvad koormavaks, võib refinantseerimine olla hea lahendus.

Arvuta, kui palju sa saaksid kokku hoida, kasutades laenukalkulaatorit.

Kuidas refinantseerimine toimib?

Refinantseerimine tähendab, et kõik su olemasolevad laenud asendatakse ühe uue, madalama intressiga laenuga. See võib tuua järgmised eelised:

- Madalam intressimäär → väiksemad kuumaksed

- Kõik laenud ühte kohta → lihtsam haldamine

- Pikem maksetähtaeg → väiksem igakuine koormus

- Võimalus laenu kiiremini tagasi maksta ilma lisakuludeta

Kui sul on näiteks kolm väikelaenu kogusummas 10 000 €, mille intressimäär on 20%, ja sa refinantseerid selle uue laenuga, mille intress on 10%, võib su uus kuumakse olla märkimisväärselt väiksem.