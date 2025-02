Miks on oluline enne reisile minekut reisikindlustus sõlmida?

Samuti saab reisikindlustusele lisada ka täiendavaid kaitseid, et tunneksid end kindlalt igas olukorras. Balcia kindlustus pakub paindlikke kindlustuslahendusi, mis aitavad sul reisida turvaliselt ja muretult, teades, et ootamatud kulud ei jää sinu kanda.

Paljud arvavad, et Euroopa Liidu piires reisides pole reisikindlustust vaja, kuna seal kehtib Euroopa Ravikindlustuskaart. See kaart annab küll õiguse saada arstiabi teistes EL-i riikides, kuid ainult riikliku tervishoiusüsteemi kaudu. Kui pead külastama erahaiglat, tuleb ravi eest ise tasuda, sest kaart ei kata erameditsiini kulusid.

Kui tahad olla kindel, et ootamatud olukorrad ei too kaasa suuri lisakulusid, on mõistlik enne reisi valida omale sobiv kindlustuspakett. Balcia pakub reisikindlustust, mis katab nii terviseriskid, reisitõrked kui ka pagasikahjud, et saaksid reisida muretult ja turvaliselt.