Digilahendused on viinud mitmed sektorid internetti

Neid valdkondi on digilahendused mõjutanud kõige enam

Digilahendused muutuvad aina paremaks ja aina enam on võimalik erinevaid teenuseid tarbida onlines. Üheks väga heaks näiteks, millega väga paljud inimesed on kokku puutunud, on virtuaalsed kohtumised. Kuigi tegemist ei ole millegi väga uuega, siis COVIDi kriisi ajal muutusid paljud kohtumised võimalikuks vaid läbi digilahenduste. Sellega ei puutunud kokku mitte ainult kaugtööd tegevad inimesed, vaid pea kõik, kellel oli vaja osaleda mõnel koosolekul. Digilahendused olid olulised ka õppetöös, sest paljudes koolides jätkus töö virtuaalseid kanaleid kaudu.

Teine oluline valdkond on e-kaubandus: e-poed pakuvad arvestatavat konkurentsi füüsilistele kauplustele ning tänu laiale tootevalikule, kiirele tarnele ja kättesaadavusele igalt poolt ja igal ajal, on ka see sektor kasvanud jõudsalt. Tänu internetipoodidele on paranenud kauba kättesaadavus olenemata asukohast ja kiiresti saab ligi tootevalikule, mida ei pruugi füüsilistest kauplustest leida. Siinjuures on aina olulisemal kohal ka head kliendipakkumised, suured sooduskampaaniad ja personaliseeritud soovitused, mis kõik muudavad ostlemise mugavamaks.