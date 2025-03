04.03.2025 saates «Õhtu!»

Aeg on maha pidada "Õhtu!" saate seitsmes vastlakuklite söömisduell - kas Jüril õnnestub lõpuks Robi alistada?​



Kuidas muuta üleni punane kodu tänapäevaseks või millega üllatavad Hispaania ehituspoed ? külas on sisekujundusvõlur Merlin Miido.



5 minutit ja 6 miljoni eurone kuldne vetsupott on sinu! Räägime kurioossematest kunstivargustest, mis panevad isegi kogenud galeristi kukalt kratsima!​



Nele-Liis Vaiksoo ja Jüri tutvuvad vastlapäeva traditsioonidega​.