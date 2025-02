Räägime pedofiilsete tegude ennetamisest. Eestis loodi lehekülg piirid.ee, kust saab uurida, milline seksuaalkäitumine on okei ja milline mitte. Külas on psühholoog, kes tegeleb igapäevaselt pedofiilisete kalduvustega meestega.



Külla tuleb eestlane, kes kolmel korral on jalgrattaga vändanud ümber maailma. Nüüd on ta pakkinud uuesti ratta ja asub uuele teekonnale!​



Maitseme tähtsate sündmuste jooke! Mida joodi Clooney pulmas, mida Salvador Dali pulmas, aga lisaks ka Kardashianite lemmikjooke. ​