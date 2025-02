Kuidas korraldada vana mööbli äravedu stressivabalt?

Eestlasele on raskused ja vaevanägemine otsekui geenidesse kirjutatud. Näiteks kui me endale midagi soetame, siis ütleme tavaliselt, et muretsesime endale uue asja. Tegelikult pole muretseda vaja. Isegi mitte siis, kui oleme kodus mööblit vahetamas ja vana mööbel vajab äravedu. Seda saab teha täiesti muretult ja stressivabalt.