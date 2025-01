Kuidas arvutatakse metsamaa ja metsa hind?

Vaata Maa-ameti veebiseminari metsa hindamise metoodikast. Kui soovid arvutada oma metsa turuväärtust, aga ise ei oska, siis on võimalik saada teada oma metsa hind timber.ee ekspertide abiga.

Nooremate metsade hindamine

Nooremate metsade hindamisel lisanduvad metsauuenduse kulud. Need kulud arvutatakse RMK varasemate andmete põhjal, võttes arvesse puude istutamise ja hooldamise keskmisi kulusid. Lisaks hinnatakse, millist teoreetilist tulu võiks harvendus- ja lageraiega saada, kui mets jõuab oma kasvult keskealisesse faasi. Kui metsauuenduse kulu ületab teoreetilise tulu, arvestatakse väärtuseks uuenduskulu.

Kuidas oksjoniportaal lihtsustab metsale ostja leidmist?

Metsaksjoniportaal on ideaalne lahendus metsaomanikele, kes soovivad oma metsa müüa kiirelt ja õiglaselt, sest see pakub läbipaistvat müügiprotsessi, ühendades müüjad ja potentsiaalsed ostjad, et saavutada parim võimalik hind. Kui otsite usaldusväärset ostjat oma metsale, leiate lisateavet metsa ostmise kohta siit.