Taimse päritoluga küünlavaha kasud – Miks valida pulberküünal?

Better Candle Co

Foto: Better Candle Co

Kui räägime keskkonnasõbralikest küünaldest, siis taimse päritoluga küünlavaha valimine on üks parimaid võimalusi. Better Candle Co. pulberküünlad, mis on valmistatud taimsest vahast, pakuvad mitmeid eeliseid võrreldes traditsiooniliste parafiinist küünaldega. Taimne vaha on looduslik ja taastuv ressurss, mis on keskkonnasõbralik ja säästab loodusvarasid. Lisaks põleb taimne vaha puhtalt ja ei tahma ega erita kahjulikke mürke. Lisaks põlevad ka meie pulberküünlad klassikalisest küünlast pikemalt ja maksavad sealjuures ka vähem. Selline küünal sobib suurepäraselt tervislikuks lõõgastumiseks, kingituseks või igapäevaseks kasutamiseks kodus.