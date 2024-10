30.01.2025 jagatakse Unibet Arenal, aasta suurimal muusikasündmusel Eesti Muusikaauhinnad 2025, parimatele muusikutele välja paarkümmend auhinda. See on show, mida peab nägema, eriti nüüd sellise saatejuhtide comboga. Ootamatused on garanteeritud!