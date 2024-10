Geneetika roll ATH ravis

Geneetika mõju ATH ravile: miks kõik ravimid ei toimi ühtemoodi?

Igal inimesel on unikaalne geneetiline ülesehitus, mis mõjutab seda, kuidas tema keha ravimeid töötleb ja kasutab. Farmakogeneetika on teadusharu, mis uurib, kuidas geneetilised erinevused mõjutavad ravimite toimimist kehas. See on oluline ATH ravis, mille puhul kasutatakse mitmeid erinevaid ravimeid, mille mõju võib inimese geenide tõttu olla väga varieeruv.