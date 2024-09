Eramaja ventilatsioon: kuidas tagada tervislik õhk?

Halva sisekliima ja siseruumide ebakvaliteetse õhu põhjustatavad tervisemured on tihtipeale alahinnatud ja ka aladiagnoositud. Ometi tulenevad mitmed astmaatilised ja allergilised haigusi just nimelt puudulikust õhuvahetusest meie kodudes.

Kuidas seda ennetada ja tagada kodus tervislik õhk?

Mida varem, seda parem

Mõistagi on lihtsam rajada ventilatsioonisüsteem kohe hoone ehitamise käigus, sest siis saab selle juba projekteerimisfaasis ära planeerida ja hilisem väljaehitamine käib kalkuleeritud projekti alusel. Veidi keerulisem, aga õnneks kaugeltki mitte võimatu, on ehitada ventilatsioonisüsteem valmis hoonesse. Ka see on täiesti tehtav, olgu või sooviks rajada vanemasse eramajja soojustagastusega ventilatsioon.

Polegi vahet, kas on tegu planeerimisjärgus või juba olemasoleva eramajaga, mõlemal juhul tuleb enne sobiva lahenduse välja valimist teostada arvutusi ja mõõtmisi, tutvuda hoone kütteseadmete, soojapidavuse, avatäidete ja muude tehniliste detailidega, et leida just antud eramusse sobiva spetsifikatsiooni ja võimsusega lahendus.

Esmalt tuleb vaadata, et õhuvahetus oleks hoone mahtu silmas pidades piisav. Õigesti dimensioneeritud ventilatsioon tagab ühtlase õhu vahetumise kogu hoones mõistliku aja jooksul ilma, et majas tuleks värskest õhust puudu. Samas peab jälgima ka seda, et võimas ventilatsioonisüsteem ei juhiks hoonest soojaks köetud õhku liiga palju välja ega viiks küttekulutusi üles.

Õhk puhtaks!