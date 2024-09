Naiste parfüümid - ilu ja elegants pudelis

Parfüümi kandmine nõuab samuti oskusi. Lõhna tuleks pihustada pulssikohtadele, nagu randmed, kael, kõrvade taga ja põlvede taga. Need piirkonnad kiirgavad soojust, mis aitab lõhnal päeva jooksul paremini avaneda. Oluline on ka mitte üle pihustada – parfüümid on mõeldud olema peenelt tajutavad, mitte ülekaalukad.

Parfüümid koosnevad kolmest nootide kihist: ülemised, südame- ja põhjanoodid. Ülemised noodid on esimesed, mida tunnete ja need aurustuvad kiiresti. Südamenoodid on lõhna südameks, püsides nahal tunde. Põhjanoodid on parfüümi alus, mis annavad lõhnale sügavuse ja püsivuse. Näiteks Hugo Boss Boss Nuit Pour Femme lõhnas võib esialgu tunda virsikut ja aldehüüde (ülemised noodid), mis seejärel avanevad jasmiini ja kannikese (südamenoodid) aroomiks ning lõppevad kreemja sandlipuu ja sametise sametiga (põhjanoodid).

Hugo Boss on tuntud oma klassikaliste ja ajatutena mõeldud naiste parfüümide poolest. Boss The Scent for Her on üks selline lõhn, mis kombineerib naiselikkuse ja sensuaalsuse, pakkudes elegantset ja luksuslikku aroomi. Samuti on Hugo Boss Boss Nuit Pour Femme suurepärane valik, mis on inspireeritud väikesest mustast kleidist, olles elegantne ja peen. Need parfüümid esindavad Hugo Bossi brändi üldist filosoofiat – kvaliteet, elegants ja ajatus.