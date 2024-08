Sossu liitub riideturuga!

Brändi Sünnilugu

Sossu loodi 2024. aastal kolme sõbra poolt, kes olid väsinud otsimast mugavaid ja jätkusuutlikke rõivavalikuid. Nad olid pettunud turul valitsevast olukorrast, kus suurbrändid sageli reklaamivad end jätkusuutlikena, kuid nende tootmispraktikad räägivad teist keelt. Need brändid väidavad küll toetavat keskkonnasõbralikke algatusi, kuid tegelikult valmistavad oma tooteid sageli sweatshop'ides, kus töötajatele makstakse nigelat palka ja töötingimused on kaugel inimlikkusest. See vastuolu ajendas kolme sõpra otsima alternatiivseid lahendusi.

Mõistes, et turul on vajadus tõeliselt jätkusuutliku ja eetilise moe järele, otsustasid nad luua midagi uut — brändi, mis ei teeks järeleandmisi ei stiilis ega eetikas. Nad tahtsid pakkuda tarbijatele rõivaid, mis oleksid mitte ainult mugavad ja stiilsed, vaid ka toodetud vastutustundlikult, austades nii keskkonda kui ka inimõigusi. Nii sündis Sossu, bränd, mis põhineb läbipaistval tootmisel ja kõrgetel eetilistel standarditel, mis kajastuvad igas tootmisetapis, alates materjali hankimisest kuni lõpptoodete valmimiseni.

Põhiväärtused

Sossu südames on jätkusuutlikkus ja autentsus. See ei ole lihtsalt turundusnipp, vaid tõeline pühendumus. Sossu rõivad on valmistatud kasutades jätkusuutlikke materjale nagu taaskasutatud polüester ja kõrgkvaliteetne, ringlussevõetav puuvill.