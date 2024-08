Arvuti puhastus ja hooldus - hoia oma seade parimas vormis!

Kui otsid kvaliteetseid puhastusvahendeid, tasub kindlasti tutvuda Kaup24 ja Hansaposti valikuga, kust leiad hulganisti vahendeid, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et arvutid ja ka teised elektroonikaseadmed saaksid parima hoolduse osalisteks.

Arvuti ja sülearvuti puhastus: alusta tolmust

Tolm on üks peamisi sülearvuti vaenlasi. See koguneb seadme ventilatsiooniavadesse, jahutussüsteemi ja klaviatuuri vahele, põhjustades ülekuumenemist ja seega ka jõudluse langust. Arvuti puhastamine tolmust on seega hädavajalik, et hoida sinu seadet töökorras.