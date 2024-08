Seksuaalsus ja emotsionaalne side. Kui oluline on see romantilise suhte jaoks?

Kes ei nõustuks, et seksuaalsuse ja sügavama emotsionaalse sideme kombinatsioon on põnevaks ja paljulubavaks paarisuhteks hädavajalik. Võib kindlalt öelda, et seksuaalsus on nagu teine karisma: enesekindlus, mängulisus ja positiivsus võimaldavad teil säilitada dünaamilisi ja tervislikke suhteid. Ja võime luua oma partneriga emotsionaalne side tagab, et teie suhe sisaldab sügavamaid vestlusi, mis aitavad teil tekkivate väljakutsetega toime tulla.