Mis on e-residentsus ja kellele on see kasulik?

E-residentsuse eesmärk on luua globaalsetele ettevõtjatele innovatiivne ärikeskkond, mis toob positiivset tulu nii Eesti majandusele kui ka kultuurile. See on osa Eesti digitaalse ümberkujundamise suuremast narratiivist, mis on kestnud juba kolm aastakümmet. E-residentsus võimaldab inimestel sõltumata nende füüsilisest asukohast juhtida oma äritegevust, kasutades Eesti digitaalseid teenuseid ja infrastruktuuri.