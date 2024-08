5 kõige tavalisemat viisi kuidas me oma iPhone ära lõhume

Ümbriste kasutamine

Ümbriste kasutamine on üks lihtsamaid viise, kuidas kaitsta oma iPhone'i. Ümbrised on saadaval erinevatest materjalidest, sealhulgas silikonist, plastikust ja nahast. Valides ümbrise, mis sobib tihedalt telefoni ümber, aitab see vältida kriimustusi ja põrutusi.

Apple'i ametlikud ümbrised on sageli disainitud vastavalt seadme mõõtmetele ja võivad pakkuda paremat kaitset võrreldes kolmandate osapoolte toodetega. Samuti väärib mainimist, et PanzerGlass ja iFacez on populaarsed kaubamärgid, mis pakuvad tugevaid ja vastupidavaid ümbriseid.

Kvaliteetsed aksessuaarid

Apple soovitab kasutada originaalseid USB-C ja MagSafe laadijaid, et tagada ohutu ja kiire laadimine. Kolmandate osapoolte laadijate kasutamisel veenduge, et need oleksid MFi (Made for iPhone) sertifikaadiga, mis tähendab, et need on testitud ja tunnistatud turvaliseks ja sobivaks.