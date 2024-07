Kuidas valida naabrist parem mudel?

Murutraktori või muruniiduki valimine sõltub paljudest erinevatest näitajatest - näiteks nagu muru suurus, maastiku keerukus, eelarve ja muidugi ka isiklikud eelistused.

Allpool oleme välja toonud mõned põhilised asjad, mida arvesse võtta enne murutraktori või muruniiduki ostmist.

Muru suurus ja maastik

Oluline roll kui valida murutraktor, on kindlasti sellel, kui palju on pinda, millel muru kasvab. Kui on vaid väiksem murulapp, piisab, kui osta muruniiduk. Suure muruplatsi puhul on mugavam kasutada murutraktorit, millega saab töö teha kiirelt ja mugavalt.

Maastikke on erinevaid - kui on tasane maastik, sobib tavalisem murutraktor, kuid kui on juba tegemist künklikuma või ebatasasema pinnaga, siis oleks parim valik nelikveoline mudel või murutraktor, millel on suuremveojõud ja parem manööverdusvõime.

Mootori võimsus

Kui on tegemist väiksema ja keskmise suurusega alaga, siis võiks olla muruniiduk, millel on umbes 14-20 hobujõuline mootor. Suurte alade ja künkliku maastiku puhul tagab 20+ hobujõuline mootor piisava jõudluse.

Villager pakub ka väiksema võimsusega murutraktoreid, kuid kui on soov osta võimsat murutraktorit, võiks vaadata Solo by AL-KO traktorite poole.

Täiendavad funktsioonid

Muruniidukitel ja murutraktoritel on ka erinevaid lisafunktsioone. Näiteks:

Hüdrostaatiline ülekanne: see tagab sujuvama ja mugavama sõidu.

Roolimisraadius: väiksem roolimisraadius aitab manööverdada kitsamates kohtades.

Lisaseadmed ja -funktsioonid: murukogujad, multšimisvõimalused, lumesahad jne, mis muudavad murutraktori veelgi kasulikumaks ja multifunktsionaalsemaks.